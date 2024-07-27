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Политика как она есть

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Windows 11 позволит работать на Android-смартфонах в «Проводнике»

Windows 11 позволит работать на Android-смартфонах в «Проводнике»

В блоге разработчиков Windows появилась информация о внедрении новой функции в тестовую сборку ОС. За счёт тестируемой технологии Link Phone пользователи Windows 11 смогут посредством беспроводной связи работать на Android-смартфонах в «Проводнике» на компьютере.

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