Windows 11 позволит работать на Android-смартфонах в «Проводнике»

Политика как она есть

В блоге разработчиков Windows появилась информация о внедрении новой функции в тестовую сборку ОС. За счёт тестируемой технологии Link Phone пользователи Windows 11 смогут посредством беспроводной связи работать на Android-смартфонах в «Проводнике» на компьютере.