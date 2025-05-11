Молдавия отметила День Победы с размахом 80-летие Великой Победы над фашистскими захватчиками достойно и с размахом отметили в столице Молдавии, где состоялся автопробег под названием «Победа – одна на всех», шествие «Бессмертного полка» и Марш Победы.