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Молдавия отметила День Победы с размахом

Молдавия отметила День Победы с размахом

Молдавия отметила День Победы с размахом 80-летие Великой Победы над фашистскими захватчиками достойно и с размахом отметили в столице Молдавии, где состоялся автопробег под названием «Победа – одна на всех», шествие «Бессмертного полка» и Марш Победы.

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Комментарии
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владимир рябченко
Народ -это сила... Санду в ... анду!!! Даёшь народную Молдавию! Хватит западных шавок ставить над народом...
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