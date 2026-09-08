Фестиваль «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026» прошел в Нижнем Новгороде

7 сентября 2026 года в Нижнем Новгороде подвели итоги уникального театрального проекта «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026», объединившего молодых режиссёров, актёров, студентов и педагогов ведущих театральных вузов России и зарубежных стран.
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