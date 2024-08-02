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Управленец НБА: «Эйс Бэйли может потеснить Купера Флэга с первой позиции на драфте-2025»

Главным претендентом на выбор под 1-м номером считается Купер Флэгг. «Вполне могу представить, что Бэйли потеснит Флэгга с первой позиции.

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