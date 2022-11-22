Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Епанчинцев о трех поражениях от «Трактора»: «Все матчи – упорные. Игрокам «Амура» не хватает в завершающей фазе в силу возраста»

Главный тренер «Амура» подвел итоги матча с «Трактором» (2:3). «Наша команда долго просыпалась. В первом периоде были не похожи сами на себя.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх