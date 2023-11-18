«Московская техническая школа» открыла 3 новых курса по микроэлектронике и фотонике

«Московская техническая школа» («МТШ») совместно с «Научно-исследовательским институтом молекулярной электроники» разработала и запустила три дистанционных курса по направлению «Микроэлектроника и фотоника».
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