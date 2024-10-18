НАТО не подтверждает участие северокорейских войск в конфликтах на Украине

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте заявил, что у военного блока нет доказательств участия военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в боевых действиях на территории Украины.
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