Новоизбранный президент Аргентины предложил Зеленскому провести конференцию по урегулированию украинского конфликта

Недавно победивший на президентских выборах в Аргентине лидер политической коалиции «Свобода наступает» Хавьер Милей еще в период избирательной кампании отметился громкими и даже эпатажными заявлениями по поводу внутренней и внешней политики страны.
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