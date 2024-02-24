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Закон и Порядок

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Шойгу предоставил Путину недостающие "пазлы" для развала НАТО

Шойгу предоставил Путину недостающие "пазлы" для развала НАТО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении работ над проектами «Посейдон» и «Пересвет», в то время как оружие «Сармат» и «Авангард» уже находятся на вооружении нашей страны.

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Комментарии
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Слава Денисов
Верить Шойгу.... Себя не уважать.
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9 час.
Людмила Лиханова
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7 час.
Людмила Лиханова
Только дурак мог это написать: при чем тут Шойгу? В сухом остатке всё так и есть: вооружение России великолепно и вполне самодостаточно, что не мешает ему развиваться ускоренными темпами. А это значит, что задачи четко поставлены в стратегическом плане и будут выполнены.
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7 час.

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