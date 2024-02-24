Шойгу предоставил Путину недостающие "пазлы" для развала НАТО

Людмила Лиханова

Только дурак мог это написать: при чем тут Шойгу? В сухом остатке всё так и есть: вооружение России великолепно и вполне самодостаточно, что не мешает ему развиваться ускоренными темпами. А это значит, что задачи четко поставлены в стратегическом плане и будут выполнены.