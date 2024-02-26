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Регион 29

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Обновление Архдрамы продолжится в рамках президентского нацпроекта «Культура»

После успешной замены постановочного освещения в прошлом году театр планирует приобрести прожекторы полного вращения и современные микрофоны для дополнительного улучшения качества постановокПосле успешной замены постановочного освещения в прошлом году театр планирует приобрести прожекторы полного вращения и современные микрофоны для дополнительного улучшения качества постановокВ 2023 году театр получил субсидию в размере около 24 миллионов рублей по национальному проекту «Культура», что ….

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