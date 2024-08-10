Вот как будет выглядеть первая российская игровая консоль: в Сеть утекли характеристики

Ее ждали, как «Смуту»! Что получилось? фото: Shutterstock/Fotodom.ru15 июня Министерство промышленности и торговли начало поиск потенциальных разработчиков российской игровой приставки.
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