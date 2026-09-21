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Царьград

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В Балашихе у москвичек изъяли килограмм наркотиков в 78 свёртках

В Балашихе у москвичек изъяли килограмм наркотиков в 78 свёртках

В Балашихе вечером во время патрулирования остановили двух 32-летних москвичек, у одной из которых при досмотре нашли 78 свёртков и около килограмма производного запрещённого вещества.

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