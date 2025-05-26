Вице-канцлер ФРГ опроверг изменение курса Берлина по оружию для ВСУ

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль, представляющий Социал-демократическую партию, опроверг информацию о смене позиции Берлина по поводу ограничений на дальность украинских ударов с использованием немецкого оружия по российской территории.
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