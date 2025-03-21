В Державинском университете обсудили тренды и вызовы педагогического образования в регионе

В Тамбовском государственном университете имени Державина состоялся круглый стол под названием "Тренды и вызовы педагогического образования: от традиционной подготовки к трансформации образовательных парадигм".
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