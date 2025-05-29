День защиты детей отметят в Митино

В библиотеке № 233 пройдет конкурсно-игровая программа, посвящённая Международному дню защиты детей.На мероприятии гости познакомятся с историей и значением этого праздника, обсудят лето как самое любимое время года и вспомнят важные документы, защищающие права ребёнка.