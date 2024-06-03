Республика Сербская намерена стать независимым суверенным государством?

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что до конца июня Республика Сербская предложит Федерации Боснии и Герцеговины соглашение о мирном разъединении, в котором будет содержаться обоснование об угрозе Дейтонскому мирному соглашению.
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