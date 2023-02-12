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Ибин У об участии в фэшн-съемках: «В плане прически и макияжа всегда есть что улучшить»

Финалист турнира в Далласе Ибин У рассказал о фэшн-съемках. В интервью после победы над Тэйлором Фрицем у него спросили, где ему комфортнее: на корте или перед камерой? «Конечно, на корте (смех).

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