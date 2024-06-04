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Депутат Гаврилов напомнил, что дачникам запрещено сдавать участки для установки вышек связи

Депутат Гаврилов напомнил, что дачникам запрещено сдавать участки для установки вышек связи

Дачники не имеют права сдавать свои участки для установки на них вышек сотовой связи. Об этом News.ru рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

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