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Джастин и Хейли Бибер выложили первую фотосессию с сыном по случаю Хэллоуина

Джастин и Хейли Бибер выложили первую фотосессию с сыном по случаю Хэллоуина

Джастин и Хейли Бибер с опозданием показали поклонникам свои образы на Хэллоуин. Причем пара устроила целую фотосессию по случаю праздника, в которой принял участие и их сын Джек Блюз, появившийся на свет в августе этого года.

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