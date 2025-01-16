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Царьград

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Прекращение огня в Газе: освобождение 33 заложников усилиями Палестины

Прекращение огня в Газе: освобождение 33 заложников усилиями Палестины

Иранский КСИР назвал прекращение огня в секторе Газа победой Палестины. 15 января заключено соглашение, в рамках которого освобождаются 33 израильских заложника.

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