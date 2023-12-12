❗️ В Крыму пособник СБУ обвиняется в покушении на госизмену: уголовное дело уже направлено в Верховный суд РК По информации прокуратуры РК, обвиняемый по указанию украинских спецслужб должен был извлечь из тайника в одном из районов региона самодельное взрывное устройство, переместить его и сообщить координаты.