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test mazurok

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❗️ В Крыму пособник СБУ обвиняется в покушении на госизмену: уголовное дело уже

❗️ В Крыму пособник СБУ обвиняется в покушении на госизмену: уголовное дело уже направлено в Верховный суд РК По информации прокуратуры РК, обвиняемый по указанию украинских спецслужб должен был извлечь из тайника в одном из районов региона самодельное взрывное устройство, переместить его и сообщить координаты.

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