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Рууд о проблемах с желудком в 1/2 РГ: «Я разочарован. Почему это не могло произойти вчера или позавчера, когда у меня было три выходных?»

Рууд о проблемах с желудком в 1/2 РГ: «Я разочарован. Почему это не могло произойти вчера или позавчера, когда у меня было три выходных?»

– Мне немного не повезло. Я хорошо начал. Ближе к середине, к концу первого сета почувствовал какой-то дискомфорт, боль в животе.

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