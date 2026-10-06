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Сергей Жуков рассказал про участие бывшей жены в съемках «Руки вверх! 2»: «Общались и решали, как лучше сыграть»

Сергей Жуков рассказал про участие бывшей жены в съемках «Руки вверх! 2»: «Общались и решали, как лучше сыграть»

Елена Добындо живет в США, но нашла время для помощи экс-супругу. Сергей Жуков Евгения Масленникова, 7Дней.

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