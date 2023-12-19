Как американские колонии бросили вызов британской короне

«Уничтожение чая в Бостонской гавани». Литография 1846 годаПричины мятежа американских колонийС середины XVII века Британия старалась установить полный контроль над хозяйством 13 американских колоний: все промышленные товары (от металлических пуговиц до рыболовецких судов) импортировались колон.
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