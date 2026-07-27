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Мировое обозрение

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«Услышали украинский акцент». Во Вроцлаве трое поляков жестоко избили гражданина Украины и его девушку

«Услышали украинский акцент». Во Вроцлаве трое поляков жестоко избили гражданина Украины и его девушку

Нападение на украинцев во Вроцлаве — не просто бытовой конфликт. Это симптом. Симптом того, что в польском обществе, на фоне усталости от войны и экономического давления, начинает формироваться опасный запрос на «своего» врага.

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