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Спасает ли уксус в домашних консервах от ботулизма, объяснил врач Гаврикин

Спасает ли уксус в домашних консервах от ботулизма, объяснил врач Гаврикин

Бактерии, вызывающие ботулизм, попадают в консервы с частицами почвы и пыли. Они очень живучи и выдерживают даже длительное кипячение.

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