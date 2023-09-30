Отвоевала рынок: импорт нефти из России в Индию восстановился после снижения

Согласно новым данным отслеживания танкеров, более дешевая российская нефть по сравнению с ближневосточными альтернативами побудила индийские нефтеперерабатывающие заводы вновь начать импортировать больше сырья из России в сентябре по сравнению с семимесячным минимумом в августе.
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