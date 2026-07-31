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Директор «Умскул» Конобеев: 100 баллов за ЕГЭ получают за счет системной работы

Директор «Умскул» Конобеев: 100 баллов за ЕГЭ получают за счет системной работы

Высокие баллы по ЕГЭ могут получить школьники, которые готовятся к экзаменам системно. Для этого необходимо определить свой уровень знаний, а затем сосредоточиться на слабых местах и регулярно повторять материал, заявил РИА «Новости» академический директор онлайн-школы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» Алексей Конобеев.

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