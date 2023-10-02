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Поварёнок с лучшими рецептами

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Ленивый штрудель с фаршем

Ленивый штрудель с фаршем

Если у вас есть готовый фарш, то рецепт автоматически переходит в разряд "успеть за 10 минут". При отсутствии такового, тоже весьма скор в приготовлении, но не уступает по вкусу, сытости полноценным блюдам.

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