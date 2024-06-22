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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Бондарь: «Очень надеюсь, что Россия и Украина когда-нибудь наладят отношения. У меня и там, и там есть хорошие друзья»

Бондарь родился в Луганске, до 2015 года выступал за Украину, затем перешел в сборную России. – Как уроженец Луганска часто бываете в родном городе, следите за происходящими там событиями? – Конечно.

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