Депутат Государственной думы РФ Анжелика Глазкова внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект, который предлагает переименовать Волгоград и Санкт-Петербург в Сталинград и Ленинград.
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