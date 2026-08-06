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Роль по личному выбору Валентины Терешковой: как дочь первого вице-премьера Леонела Мантурова готовится к главной кинопремьере

Роль по личному выбору Валентины Терешковой: как дочь первого вице-премьера Леонела Мантурова готовится к главной кинопремьере

Для съемок в исторической драме «Чайка» исполнительнице главной роли приходится проводить по 10–12 часов в тяжелом 10-килограммовом скафандре, проходить испытания в центрифуге и погружаться в сурдокамеру.

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