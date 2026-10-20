Фернандо Алонсо выступит в Дакаре-2027? Один фактор может решить всёToyota Gazoo Racing Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо получил дополнительный аргумент в пользу участия в Дакаре-2027: возможное возвращение ралли в Марокко может облегчить испанцу решение о старте в легендарном марафоне.