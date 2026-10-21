В Калининградской области потерпел крушение русский многоцелевой истребитель Су-30СМ. Оба пилота успели катапультироваться, однако получили травмы и были госпитализированы.
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