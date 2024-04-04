Премьер Бельгии Де Кроо пообещал Санду помощь в борьбе с "дезинформацией Путина"

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в ходе поездки в Молдавию пообещал президенту Майе Санду помощь в борьбе с якобы "неустанными усилиями" России, направленными на подрыв демократических ценностей.
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