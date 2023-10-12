Массовая авария произошла на трассе во Владивостоке

Массовая авария парализовала движение на трассе во Владивостоке. Там столкнулось четыре автомобиля. По словам очевидцев, один из водителей остановился в правом ряду, чтобы поменять колесо, однако в этот момент его машину протаранил кроссовер, в который следом врезались еще две иномарки.