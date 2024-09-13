Суд запретил 17-летней уралочке, избившей подругу, выходить из дома после 22:00

В Южноуральске несовершеннолетней ограничили досуг за избиение подруги. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Южноуральский городской суд признал 17-летнюю девушку виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
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