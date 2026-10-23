Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в китайском Нинбо, одержав победу над американкой Ивой Йович - 6:3, 4:6, 6:1.
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