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Федоров о 7:0 с «Куньлунем»: «Показали хорошее движение, все логично, забили важные голы в важное время»

«Показали хорошее движение, все логично, забили важные голы в важное время. Много можно сказать позитивных слов об игре, но мы думаем, что прибережем эти слова на попозже, потому что есть определенные задачи, которые мы должны выполнить командой.

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