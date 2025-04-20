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Царьград

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Десантники "Днепра" отмечают Пасху с куличами в зоне военной операции

Десантники "Днепра" отмечают Пасху с куличами в зоне военной операции

Десантники из Новороссийска и Ульяновска отметили Пасху в ходе Специальной военной операции. В подземном храме были освящены куличи, испеченные для солдат на передовой, и доставлены передовым подразделениям.

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Комментарии
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Амара Карпова
Христос Воскресе! Храни ВСЕХ Бог🙏🙏🙏
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16 час.
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