Десантники "Днепра" отмечают Пасху с куличами в зоне военной операции

Десантники из Новороссийска и Ульяновска отметили Пасху в ходе Специальной военной операции. В подземном храме были освящены куличи, испеченные для солдат на передовой, и доставлены передовым подразделениям.
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