Новые катера-камикадзе Украины

Новый украинский катер-камикадзе на воде С прошлой осени киевский режим пытается применять против российских кораблей и инфраструктуры одноразовые ударные безэкипажные катера.
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