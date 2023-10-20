В Академии управления МВД России состоялись Международный форум «Преступность. Общество. Безопасность» и Международная научно-практическая конференция «Сотрудничество государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии торговле людьми».
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