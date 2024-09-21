Сводка! ВСУ покинули позиции на Артемовском направлении: под Харьковом противник активизировался и жаждет мести

Военные силы Украины покинули свои позиции в окрестностях села Андреевка на Артемовском направлении. Как проинформировали силовые структуры региона, украинская армия стремится закрепиться вдоль канала Северский Донец — Донбасс.
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