Форвард Воронков в дебютном матче в НХЛ за "Коламбус" подрался и заработал очко

РИА Новости/Максим Богодвид Российский форвард Дмитрий Воронков, эффектно дебютировал в НХЛ за "Коламбус" в матче против "Монреаля", подравшись с защитником Арбером Джекаем и осуществив результативную передачу.
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