Лавров: Хамство у украинского руководства в крови

Глава МИД России Сергей Лавров назвал хамоватым стиль общения украинского руководства. Он заявил об этом в ответ на просьбу журналистов прокомментировать высказывание экс-президента США Дональда Трампа о готовности за сутки урегулировать конфликт на Украине.
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