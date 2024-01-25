Лавров: Хамство у украинского руководства в крови

Глава МИД России Сергей Лавров назвал хамоватым стиль общения украинского руководства. Он заявил об этом в ответ на просьбу журналистов прокомментировать высказывание экс-президента США Дональда Трампа о готовности за сутки урегулировать конфликт на Украине.