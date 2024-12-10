«Беременность» жены, здоровье, слухи о разводе: как живет Николаев

Молодая жена Игоря Николаева, Юлия Проскурякова, отреагировала на слухи о беременности. Правда ли, что певец снова станет отцом, какие последние новости выходили об артисте? Что известно о «беременности» жены Николаева Проскурякова выразила недовольство слухами о своей беременности, пишет KP.