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Муж Натальи Рагозиной умер в возрасте 57 лет (Starhit)

Как сообщает Starhit, мужу бывшей чемпионки мира было 57 лет. Причины смерти не сообщаются. Наталья и Вадим состояли в браке с 2021 года.

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