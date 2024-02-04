В России запланировали отменить налог на доход от длинных депозитов

Минфин РФ выступил с инициативой об отмене налога для граждан на доход от долгосрочных депозитов, что, по мнению зампреда Совфеда Николая Журавлева, способствовало бы стимулированию граждан к осуществлению долгосрочных инвестиций.
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