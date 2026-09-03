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Царьград

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Доктор Апресян объяснил, как пожилым защититься от кариеса

Доктор Апресян объяснил, как пожилым защититься от кариеса

Доктор Самвел Апресян дал советы по уходу за зубами для людей старше 60. Он подчеркнул важность регулярной гигиены, отметил влияние сухости во рту на здоровье полости рта и важность сбалансированного питания.

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