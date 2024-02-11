Опубликован официальный трейлер предпоследнего выпуска шоу The Grand Tour

Стриминговый сервис Amazon Prime Video официально подтвердил закрытие программы The Grand Tour. Автомобильное шоу, которое Джереми Кларксон несколько лет назад запустил совместно со своими коллегами по британскому проекту Top Gear Джеймсом Мэем и Ричардом Хаммондом, на американском стриминговом сервисе перестанет выходить через два эпизода.